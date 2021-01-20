Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы...
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Главная / Политика

В СФ отреагировали на отключение телефонной связи в консульстве России в Нью-Йорке

20 января 2021, 01:30  •  70 • Политика
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов 19 января заявил о том, что американская сторона не в силах починить телефонную связь в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке.
«Неспособность США в течение суток починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой технической державы», — сказал Климов в разговоре с «РИА Новости».
Он добавил, что подобная сложная «задача» может быть не по плечу только не очень развитым странам.
Ранее в этот же день стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Кроме того, сообщалось о периодических перебоях с интернетом.
В свою очередь консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский разъяснил, что единовременно были отключены сразу несколько десятков телефонных линий. Связь отсутствует уже на протяжении двух суток, пишет «Газета.ру».
В декабре 2020 года глава Госдепартамента США Майкл Помпео решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. По его словам, данное решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 23:40
Русский человек не смог бы это слушать. ЕС опустился "до трусов"
19 января 2021, 23:40
Как на 100% защититься от COVID-19: "Самое главное - не дать в себя плюнуть" - вирусолог
19 января 2021, 23:40
Бесплатная вакцина за 2 млн долларов: Почему Киргизия сказала "нет" препарату Pfizer
19 января 2021, 23:40
Олигархат готовит Зеленскому судьбу Лукашенко
19 января 2021, 23:40
Лётчик-ас, трансгендер: Байден представил нового борца с пандемией
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2021, 23:40
Русский человек не смог бы это слушать. ЕС опустился "до трусов"
19 января 2021, 23:40
Как на 100% защититься от COVID-19: "Самое главное - не дать в себя плюнуть"...
19 января 2021, 23:40
Лётчик-ас, трансгендер: Байден представил нового борца с пандемией
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Наваль...
20 января 2021, 01:30
Россия лишит США "глаз в небе": Военный эксперт рассказал, как обмануть спу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
13 января 2021, 17:20
Караулов выдал Гордону "крымскую сделку": "Ты хочешь честный ответ? Сейчас получишь"
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.