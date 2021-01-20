В СФ отреагировали на отключение телефонной связи в консульстве России в Нью-Йорке

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов 19 января заявил о том, что американская сторона не в силах починить телефонную связь в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке.

«Неспособность США в течение суток починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой технической державы», — сказал Климов в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что подобная сложная «задача» может быть не по плечу только не очень развитым странам.

Ранее в этот же день стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Кроме того, сообщалось о периодических перебоях с интернетом.

В свою очередь консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский разъяснил, что единовременно были отключены сразу несколько десятков телефонных линий. Связь отсутствует уже на протяжении двух суток, пишет «Газета.ру».

В декабре 2020 года глава Госдепартамента США Майкл Помпео решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. По его словам, данное решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.