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В СФ отреагировали на отключение телефонной связи в консульстве России в Нью-Йорке
20 января 2021, 01:30 • 70 • Политика
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов 19 января заявил о том, что американская сторона не в силах починить телефонную связь в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке.
«Неспособность США в течение суток починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией или свидетельством того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой технической державы», — сказал Климов в разговоре с «РИА Новости».
Он добавил, что подобная сложная «задача» может быть не по плечу только не очень развитым странам.
Ранее в этот же день стало известно, что американская сторона отключила телефонные линии консульству России в Нью-Йорке. Кроме того, сообщалось о периодических перебоях с интернетом.
В свою очередь консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский разъяснил, что единовременно были отключены сразу несколько десятков телефонных линий. Связь отсутствует уже на протяжении двух суток, пишет «Газета.ру».
В декабре 2020 года глава Госдепартамента США Майкл Помпео решил закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. По его словам, данное решение было принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.
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