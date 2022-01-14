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В СФ отреагировали на отклонение сенатом США проекта о санкциях против СП-2

14 января 2022, 12:55  •  153 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 14 января, в беседе с «Известиями» оценил решение сената США отклонить законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», указав на то, что позднее документ снова могут поставить на голосование.
«Трудно сказать, с чем это связано, у них же, понимаете, сегодня отклонили [проект], а завтра снова поставят на голосование. Я думаю, что они сейчас внимательно будут смотреть на результаты переговоров, как мы отреагируем на их официальный ответ, который они обещали дать в течение недели, как дальше будут развиваться события», — подчеркнул сенатор
Джабаров отметил, что в России никаких иллюзий по этому поводу не испытывают. Если Соединенные Штаты всё же введут санкции, тогда пострадает, прежде всего, их главный партнер — Германия, да и другие европейские страны, добавил политик.
«Я думаю, к этому надо спокойно относиться. Когда так часто и там много этих санкций [вводят], к ним привыкают и на них практически никто не реагирует. Поэтому для них (США. — «Известия») этот санкционный регулятор сейчас приносит мало пользы, одну лишь головную боль самим американцам и их партнерам», — заключил Джабаров.
Накануне сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении СП-2, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Перед подсчетом результатов голосования его раскритиковали демократы, и инициативе не удалось набрать необходимые 60 голосов. Согласно законопроекту, санкции предполагалось наложить на компанию Nord Stream 2 AG в течение 15 дней после его принятия.
Также 13 января против законопроекта выступила администрация США. Белый дом отметил, что инициатива республиканца вряд ли поможет Украине. Напротив, санкционный проект может подорвать «единство европейских союзников».
По словам бывшего сенатора-республиканца Брюса Маркса, отклонив в сенате законопроект о новых санкциях против, демократы выразили поддержку президенту США Джо Байдену.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.
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