В СФ объяснили страхом лишение Латвией лицензии «Первого балтийского канала»

Латвия аннулировала лицензию на вещание в стране русскоязычного «Первого балтийского канала» (ПБК), являющегося ретранслятором Первого канала России, так как боится правды. Такое мнение в четверг, 21 октября, выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Все понятно, что они боятся правды. Вот эти их заверения любителей западной жизни о том, что там свободная пресса, вольная, что все имеют право смотреть и слушать, что они хотят, оказались полным враньем», — указал сенатор.

По его словам, самой свободной страной, где каждый может выбрать, что смотреть и слушать, оказалась Россия. Аннулирование же лицензии ПБК свидетельствует о реальном страхе властей Латвии услышать правку и критику, а также об их нежелании, чтобы россияне, проживающие на территории страны, что-либо знали о своей исторической родине.

«Искажают политику нашей страны, врут откровенно, говоря с экранов телевизоров, по своим каналам на нашу родину», — указал политик.

Вдобавок Джабаров с сожалением подчеркнул, что Латвия не является страной, которая может похвастаться достижениями в области демократии.

О том, что в Латвии аннулировали лицензию ПБК, ранее в этот же день сообщил национальный совет по электронным СМИ страны. В ведомстве уточнили, что данное решение было принято по причине того, что в течение последних 12 месяцев в деятельности ПБК якобы были выявлены три серьезных нарушения закона об электронных СМИ.

В январе текущего года журналистка Алла Березовская сказала, что в отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю.

В начале февраля национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, а в марте Латвия начала блокировать в интернете российские телеканалы, которые вышеуказанное ведомство запретило ретранслировать на территории страны. В частности, республика закрыла доступ к сайту «RT на русском».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июне назвала закрытие русскоязычного LTV7 в Латвии актом агрессии. Речь шла о единственном телеканале, который около 30 лет вещал на русском языке на территории Латвии. Дипломат также отметила, что порядка 40% латвийского населения предпочитают получать информацию и общаться на русском языке.

В октябре представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о дискриминации русскоязычных СМИ на Западе. По ее словам, российские издания подвергаются системной дискриминации в евроатлантическом пространстве, а для Украины и Прибалтики это и вовсе «стало визитной карточкой».