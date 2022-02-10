В СФ объяснили непрофессионализмом поведение Трасс на пресс-конференции в Москве

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков в четверг, 10 февраля, прокомментировал «Известиям» ответы министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России в Великобритании прошла ранее в этот же день в Москве, после чего состоялась их совместная пресс-конференция.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова «новичок», «Скрипаль» и «Навальный» звучали в обвинительном ключе не с британской стороны, а от Лаврова, который на этих примерах «выводил англосаксов на чистую воду». При этом британская сторона предпочла этих тем не заметить, подчеркнула дипломат.

Кроме того, как указала Захарова, британский министр не стала опровергать, что хакерская группировка «Анонимус» опубликовала подлинные документы Форин-офиса (Министерство иностранных дел и по делам Содружества). Речь в указанных документах идет о масштабном тайном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры Би-би-си и «Томсон Рейтер».

По мнению Цекова, слабые руководители и люди зачатую пытаются компенсировать свою слабость некой агрессивной риторикой, невоспитанностью и грубостью, а когда им задают неудобные вопросы, то всё, что они могут сделать в этой ситуации, — это уйти от ответа. В целом, по мнению сенатора, Трасс производит впечатление человека, не соответствующего своей должности.

«Она профессионально к этому не подготовлена», — отметил он.

Кроме того, Великобритания на данный момент чувствует себя неуютно, в том числе из-за процесса выхода из ЕС, поэтому пытается компенсировать это какой-то чрезмерной активностью в НАТО, допустил политик.

Глава МИД Великобритании прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Сообщалось, что главной темой переговоров Трасс и Лаврова станет ситуация вокруг Украины.

Лавров после встречи с Трасс рассказал о разговоре «немого с глухим». По словам министра, отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего и это происходит не по вине Москвы. Он подчеркнул, что «избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы — это всё путь в никуда».