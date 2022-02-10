В СФ назвали Запад ответственным за риск развития новой холодной войны в ЕС

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в четверг, 10 февраля, прокомментировала заявление бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль о том, что президент РФ Владимир Путин оказался прав в своей Мюнхенской речи 2007 года и ситуация в мире только сильнее обострилась с того времени. Ковитиди отметила, что нынешняя напряженность в Европе носит чрезвычайно взрывоопасный и разрушительный характер.

Как указала бывший австрийский министр, в 2007 году говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется. О некоторых вещах, возможно, по мнению политика, лучше судить 15 лет спустя. Она пришла к выводу, что президент России тогда был очень прав в своих словах и в предупреждениях.

10 февраля исполняется ровно 15 лет с момента произнесения Путиным его знаменитой речи в Мюнхене. В ней он раскритиковал внешнюю политику Вашингтона, принципы однополярного мироустройства, высказался против дальнейшего расширения НАТО в Восточную Европу и размещения там американских ПВО.

«Отвергая предложения России о дипломатическом решении украинского конфликта, забалтывая вопросы урегулирования и вооружая Украину, США, Великобритания и их союзники несут всю ответственность за риски развития новой холодной войны в Европе», — в свою очередь, завила Ковитиди «Известиям».

Сенатор отметила, что президент США Джо Байден и лидеры европейских стран должны осознавать, что укрепление 2,7 тыс. военнослужащими восточного фланга НАТО вместе с заявлением о готовности направить еще 8,5 тыс. человек усугубляет ситуацию и заводит ее в тупик.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не примет участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность

В декабре прошлого года российский МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Ключевыми требованиями к США и НАТО является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса, а также необходимость возврата конфигурации его сил и средств к границам, существовавшим в 1997 году.

Ранее в этом же месяце французский депутат Николя Бей, представляющий политическую группу «Идентичность и демократия» призвал Евросоюз оставить в покое Россию и начать вести с ней взаимовыгодный диалог. По его мнению, ЕС стоит отказаться от «политики новой холодной войны», а также наладить сотрудничество с РФ в энергетической сфере.