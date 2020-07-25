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В СФ назвали срок рассмотрения закона о сенаторстве экс-президентов

25 июля 2020, 02:05  •  51 • Политика
Закон о праве бывшего президента России становиться сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели «все бегом вносить» нет. Об этом заявил «РИА Новости» в пятницу, 24 июля, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«У законопроектов есть своя логика — как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели всё бегом вносить. Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки», — сказал сенатор.
Он добавил, что работа над законопроектами о Госсовете и о праве экс-президента России становиться сенатором уже началась, ее ведут, в частности, в конституционном комитете Совета Федерации и в Государственно-правовом управлении президента.
«Начали давно», — сказал Клишас в ответ на вопрос, когда планируется начать работу над этими проектами.
Право бывших президентов России на пожизненное место в Совете Федераций закреплено в поправках к Конституции России, которые вступили в силу 4 июля. При этом они имеют право отказаться от этой привилегии.
8 июня председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в качестве бывшего президента страны не получит автоматически пожизненного места в Совфеде.
По словам Матвиенко, в пакете законов, которые сенаторам предстоит утвердить для реализации новых положений Конституции, необходимо прописать механизм действия этой поправки.
В середине июля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что некоторые законы, в том числе о Госсовете, примут для реализации поправок, внесенных в Основной закон России.

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