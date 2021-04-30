В СФ назвали шантажом заявления посольства США о прекращении выдачи виз

Заявления посольства США в России о приостановке выдачи виз и сокращении консульского штата — это шантаж чистой воды. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это шантаж чистой воды. <…> У консульства любого всегда две функции в стране: либо выдача виз, либо обслуживание своих граждан», — подчеркнул он.

При этом сенатор указал на то, что надо посмотреть, о чем собирается президент США Джо Байден говорить с российским лидером Владимиром Путиным. Однако Джабаров всё же назвал заявления посольства США недружественным шагом.

«Я думаю, что кому нужна виза, он ее получит, выедет в другую страну. А вот идти на уступки американцам в данном вопросе — это просто, мне кажется, будет неправильно. Американцы привыкли, что они могут вводить санкции, ограничения, а в ответ ничего не будет. <…> Всему есть предел, мы тоже показали свою позицию», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, Россия готова пойти навстречу, если американская сторона откажется от такой политики и начнет шаг за шагом убирать все искусственные ограничения, отметив, что Москва всегда открыта к диалогу.

Комментируя приостановку выдачи виз, сенатор отметил, что россияне прежде всего должны любить свою страну и ездить туда, где граждан РФ хотят видеть.

Также Джабаров оценил запрет на наем россиян на работу в дипмиссии «недружественных стран», назвав его абсолютно правильной и справедливой мерой, особенно после долголетнего периода терпения Москвы. Если бы не оказываемое давление, российские власти на такое бы не пошли, добавил он.

Ранее в этот день посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

Также сообщалось, что американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. Помимо этого, в дипмиссии Соединенных Штатов рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

27 апреля стало известно о том, что правительство РФ в скором времени опубликует список «недружественных стран» согласно подписанному 23 апреля указу президента.

По информации «Известий», в перечень могут попасть такие страны, как США, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и республики Прибалтики. В соответствии с указом дипмиссии таких государств не смогут нанимать на работу россиян.

«Дипломатическое» обострение между Россией и странами Запада началось 15 апреля, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально, а также запретила американской дипмиссии нанимать на работу граждан РФ.

Тогда глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что РФ запускает процедуру, которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран. Помимо этого, Москва прекращает практику безлимитных поездок сотрудников Госдепа и других ведомств Соединенных Штатов в краткосрочные командировки для работы в американских диппредставительствах в РФ.