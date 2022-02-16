В СФ назвали лицемерным обращение Байдена к россиянам

Первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров в среду, 16 февраля, прокомментировал «Известиям» обращение американского президента Джо Байдена к россиянам, в котором тот заявил, что США не враги гражданам РФ.

Российский сенатор назвал обращение главы Белого дома лицемерным, потому что, с одной стороны, Штаты, в том числе конгресс, штампуют санкции против россиян, для того чтобы ухудшить качество их жизни, а с другой стороны, обращаются с такими заявлениями.

«Понимаете, это пустые слова. Надо делами доказывать, что он считает российский народ дружественным. Мы всегда готовы поддержать такую линию», — подчеркнул он.

В своем обращении Байден также призвал россиян не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины. Он подчеркнул, что у стран-членов НАТО нет на Украине ракетного оружия, и они не намерены «отправлять его туда». Также он выразил уверенность в том, что граждане РФ не хотят войны с Украиной.

При этом президент США добавил, что факт отвода российских войск от украинской границы еще предстоит проверить. Вторжение, по его словам, якобы может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами, их общую культуру и историю.

В то же время Байден заявил о санкциях на случай «вторжения» России на Украину, которые подготовили Вашингтон и его союзники. По его словам, речь идет о мощных санкциях, которые не были задействованы в 2014 году и которые окажут давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности.

15 февраля, таблоиды Великобритании The Sun и Daily Mirror, ссылаясь на данные американской разведки, сообщили, что «вторжение» запланировано на три часа ночи 16 февраля по местному времени.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что властям Великобритании уже пора извиниться за сообщения с их стороны о якобы вторжении РФ на Украину.

Уже утром 16 февраля сообщение было отредактировано. Журналисты издания отметили, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий.

Несколько месяцев западные политики и СМИ заявляют о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на украинскую территорию.

Так, 28 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается начинать войну с Киевом, а западные страны и США «истерично» развивают тему якобы готовящегося нападения, вместо того чтобы сподвигнуть Украину выполнять Минские соглашения.