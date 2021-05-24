В СФ назвали фейком сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

Сообщения о якобы планах СССР в 1970-х годах передать Японии для урегулирования территориального спора часть Курильских островов являются фейком. Такое мнение в понедельник, 24 мая, выразил первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это самый разгар холодной войны, речи никакой не было о передаче островов, никаких переговоров не шло. Я думаю, что это сообщение — фейк», — цитирует его «РИА Новости».

Парламентарий указал, что Япония часто пытается привлечь внимание к теме принадлежности Курил, в том числе и с помощью различных инфоповодов. Джабаров призвал авторов подобных сообщений ознакомиться с Конституцией России, согласно которой передавать территорию страны другим государствами запрещается.

Речь идет об информации, которая содержалась в документах, опубликованных накануне японским агентством Kyodo News. В них говорится, что СССР якобы намеревался передать два из четырех спорных островов у Хоккайдо в ответ на улучшение китайско-японских отношений.

Указывалось, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

Однако Япония и Советский Союз не смогли прийти к соглашению из-за того, что Токио настаивал на возвращении всех четырех островов. Проект мирного договора также не был представлен во время визита на тот момент премьер-министра Какуэя Танака в Москву в октябре 1973 года.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на «северные территории», хотя по итогам войны они перешли СССР.

В начале февраля текущего года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

В марте Суга сообщил, что Токио готово к продолжению переговоров с Москвой по принадлежности Южных Курил на основании советско-японской совместной декларации 1956 года. По словам завкафедрой востоковедения МГИМО, председателя межрегиональной общественной организации «Ассоциация японоведов» Дмитрия Стрельцова, такое заявление связано с попыткой интенсифицировать политические контакты с Россией.

В Кремле подтвердили интерес к данному диалогу с Японией.

27 апреля стало известно, что японское правительство продолжит консультации с Россией на основе своей базовой позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности ряда Курильских островов. Впоследствии также Токио планирует подписание мирного договора, говорится в докладе МИДа страны «Синяя книга» за 2021 год