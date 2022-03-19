В СФ назвали бесполезной попытку США склонить КНР к введению санкций

Попытка президента США Джо Байдена склонить КНР присоединиться к санкциям против России бесполезна. Такое мнение в субботу, 19 марта, выразил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Китайская Народная Республика — это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией. Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», — написал он 19 марта в своем Telegram-канале.

При этом сенатор не думает, что Китай «будет стоять горой за Россию».

«Взвешенная позиция Китая вызывает уважение. Эта страна также не позволит угрозы в свой адрес от США», — подчеркнул он.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.

Ранее в этот день официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга указал на то, что американцы только внешне изображают обеспокоенность из-за проблемы беженцев в Европе, которую вызвал украинский кризис, а на самом деле просто «созерцают огонь с противоположного берега».

17 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден рассчитывает получить разъяснения от Си Цзиньпина о позиции Пекина насчет проведения Россией спецоперации. Кроме того, она отметила, что любая помощь Китая России вызывает у США значительную обеспокоенность.

Тогда же официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай выступил против санкций США в отношении РФ. Он отметил, что Китай против односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права, которые дестабилизируют глобальный рынок. Также он подчеркнул, что КНР обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью.

Ранее, 13 марта, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США донесли до КНР, что в том случае, если Китай попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, его ждут «определенные последствия».

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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