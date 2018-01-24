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В СФ фиксируют попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа

24 января 2018, 15:39  •  109 • Политика

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ фиксирует предпринимаемые из-за рубежа попытки, в том числе с использованием средств массовой информации, по вмешательству в президентскую избирательную кампанию в России. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, главной задачей комиссии является в настоящее время "мониторинг тех угроз и вызовов, которые появляются в связи с проводимыми в РФ мероприятиями, связанными с президентскими выборами".

"Мы об этом и раньше говорили, и я сейчас это подтверждаю: к великому сожалению, наш прогноз сбывается о том, что вмешательство [в выборы] будет, оно осуществляется, осуществляется разными формами и методами, в том числе с использованием СМИ", - подчеркнул сенатор.

При этом он указал, что российское законодательство готово к таким действиям извне. "Мы внесли целый ряд изменений в российские законы, и они позволяют нам к этим угрозам адекватно подготовиться", - напомнил Климов, заверив, что "эта работа будет продолжаться".

Также Климов отметил, что "Радио Свобода" и "Голос Америки", признанные в России СМИ-иноагентами, выбрали своей специализацией вмешательство в избирательную кампанию в России. 

"К сожалению, не только у меня имеются такие данные [о вмешательстве СМИ в избирательную кампанию РФ]... Если проанализировать контент двух иностранных агентов - "Радио Свобода" и "Голос Америки", - то они, судя по всему, специализацию организовали внутри себя", - сказал Климов.

По его словам, в этих СМИ, в том числе муссируется вопрос бойкотирования предстоящих выборов, ставятся планки явки на них. "Мы знаем, как формируются программы этих двух станций. Мы понимаем, что основной их заказчик - Госдепартамент США, а также, мы тоже это хорошо знаем с незапамятных времен, там большую роль играет ЦРУ", - добавил сенатор.

"Использование СМИ идет. К сожалению, это подхватывают и другие СМИ западные. Здесь активно и сети подтягиваются, которые модерируются тоже не отсюда, но, поскольку модерируются на русском языке, создается впечатление, что вы беседуете со своими соотечественниками", - отметил Климов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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