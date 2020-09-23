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В Сейме Литвы устроили травлю польских депутатов

23 сентября 2020, 11:00  •  208 • В мире
Партию, созданную польским нацменьшинством, в Литве называют «пятой колонной» и «агентом Кремля»
Во внешней политике Литва выступает с Польшей единым фронтом, демонстрируя полное совпадение интересов. А в литовском парламенте тем временем продолжаются нападки на партию, созданную польским национальным меньшинством. Партия называется «Избирательная акция поляков Литвы — Союза христианских семей» (ИАПЛ-СХС) и отличается здравым смыслом. Так, во время голосования за резолюцию по Белоруссии, в которой Светлана Тихановская провозглашается президентом соседней страны, депутаты фракции ИАПЛ-СХС не приняли участие в голосовании, за что их обвинили в пророссийских настроениях.
Отсутствовали польские депутаты и во время принятия следующей резолюции – опять по Белоруссии. И хотя староста фракции ИАПЛ-СХС Ванда Кравчёнок объяснила это загруженностью депутатов, которые просто не успевают справляться со всеми делами, в Сейме этот факт запомнили.
По мнению лидера партии Вальдемара Томашевского, с соседями необходимо проводить более гибкую политику.
«Мы должны делать ставку на политику диалога, а не идти по пути навязывания своей позиции и сжигания тем самым мостов будущего сотрудничества. Соседи даны нам Богом, и мы не можем их изменить, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить хорошие отношения со всеми соседями: и Латвией, и Польшей, и Россией, и Беларусью. От этой принципиальной позиции мы не откажемся, несмотря на нападки наших оппонентов, в том числе в СМИ»,
– прокомментировал Томашевский журналистам политику партии.
С лидером партии согласен и его заместитель Збигнев Едзиньский.
«Более идиотскую резолюцию трудно себе представить. С одной стороны, призывает Россию не вмешиваться в дела Беларуси, с другой – сама демонстрирует явное вмешательство Литвы в дела соседнего государства»,
– написал он на свой странице в социальной сети Facebook.
После этого началась настоящая травля польских депутатов не только в парламенте – подключились литовские и даже польские СМИ.
Один из ведущих публицистов Литвы Римвидас Валатка обвинил партию ИАПЛ-СХС в использовании пророссийской риторики с целью получения голосов русскоязычных избирателей на выборах.
Политолог Марюс Лауринавичюс из Института политического анализа в Вильнюсе заявил, что литовские поляки «представляют интересы Кремля».
А заведующий кафедрой политологии университета Витольда Великого в Каунасе политолог Анджей Пукшто подозревает поляков в Литве в том, что они решили создать в стране «пятую колонну» и выступают против демократии.
«Из такого поведения можно сделать вывод, что местные поляки не поддерживают демократических преобразований в Беларуси и создают в Литве пятую колонну. И это в тот момент, когда литовское правительство, в состав которого входит эта партия, рука об руку сотрудничает с правительством Польши, а всё демократическое сообщество Европейского союза стоит на стороне демократических преобразований в Беларуси. К сожалению, польская община в Литве оказалась в полном тупике»,
– уверен Пукшто.
И таких обвинений – десятки. Объясняется это просто – на 11 октября назначены парламентские выборы. А ещё в августе журналист Андрюс Тапинас призвал всех литовцев объединиться на парламентских выборах против поляков, чтобы «не дать национальным меньшинствам проникнуть в Сейм». Согласно литовской версии демократии, в Сейм могут пройти только этнические литовцы, нацменьшинствам там не место. Такая вот демократия.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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