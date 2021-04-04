В Сейме Латвии заявили – двуязычия в стране не будет

Несмотря на рекомендации ООН, в Латвии отказались возвращать русскоязычное образование

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам опубликовал в конце марта выводы о развитии Латвии за десятилетний период. В документе также содержались и рекомендации, в частности – восстановить двуязычие в государственном образовании. По мнению экспертов ООН, в Латвии нарушаются права национальных меньшинств.

Казалось бы, выводы и рекомендации авторитетного ведомства вполне понятны – всего-то и требуется обеспечить национальным меньшинствам страны обучение на родном языке.

Однако в Латвии не спешат прислушиваться к рекомендациям ООН, при этом в Брюсселе латышские политики удивлённо говорят о том, что русские вполне могут изучать свой язык в школах, никто им не запрещает. Конечно, два урока русского языка в неделю никто не запрещает, запрещают не учить русский язык, а учиться на русском языке.

«Очень жаль, что борьба за очевидное по-прежнему актуальна и спустя 31 год после восстановления независимости страны. Те, кто хочет вернуться к двуязычию в Латвии, могут и не мечтать об этом – пока у власти находится Национальный союз, этого не произойдёт!»,

– заявил лидер националистической организации Национальный блок Райвис Дзинтарс.

Мало того, в Нацблоке настаивают на том, чтобы в стране не существовало и общения на других языках, кроме государственного.

Напомним, закон о ликвидации русскоязычного образования принят в Латвии в апреле 2018 года, реформа образования должна быть закончена к 1 сентября года текущего. При этом никого во властных структурах не смущает тот факт, что представители русскоязычного «меньшинства» составляют около 40% населения Латвии.

«Это скандал! Международная авторитетная организация не заметила, что Латвийское государство было оккупировано, а русский язык в качестве основного был навязан советским оккупационным режимом. Пришли оккупанты и сослали всех в Сибирь, а в государстве ввели двуязычие. Сегодня потомки оккупантов наслаждаются латвийскими щедротами, но отказываются учить латышский, отказываются петь гимн Латвии и отказываются уважать латышей, как доминирующую в Латвии нацию»,

– возмущается газета «Neatkarīgā Rīta Avīze».

А председатель Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс всех успокоил, объяснив, что Комитет ООН предоставляет государствам мнение своих экспертов, а также рекомендации – что необходимо сделать. Государства же сами решают, как им поступить. Эти рекомендации не являются требованиями. По мнению Ашеранденса, в латышском образовании всё просто замечательно и менять что-то никто не собирается.

«Ни о каком двуязычии и речи быть не может»,

– констатировал глава Комиссии Сейма по образованию.

Следующий отчёт в ООН будет подготовлен только в 2026 году, а пока можно не волноваться.