В Северной Корее почтили память советских воинов и запустили неизвестные ракеты - СМИ

Российские дипломаты, работающие в Северной Корее, в День Победы возложили цветы к монументу Освобождения, установленному в память о советских воинах, погибших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.

Вместе с ними память советских воинов почтили делегаты из 15 стран, в том числе Китая, Сирии, Ирана, Кубы, Франции, Великобритании и Германии.

В этот же день в Пхеньяне открылся памятник советским лётчикам, которые принимали участие в Корейской войне. Как отметил посол Александр Мецгер, в ходе Корейской войны от варварских бомбардировок коалиции во главе с США погибли более 280 тыс. мирных корейских граждан, в основном женщин, детей и стариков. Были практически полностью разрушены все города страны и объекты инфраструктуры. "Вступление в войну 64-го истребительного авиационного корпуса советских ВВС помогло спасти десятки, а может быть, и сотни тысяч корейцев", - цитирует ТАСС.

Одновременно южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске неустановленных ракет в КНДР. Снаряды были выпущены в восточном направлении в 16:30 по местному времени (08:30 мск).