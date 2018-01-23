В северном Косово охота на сербских политиков стала системой

Влиятельный сербский политик Оливер Иванович был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Буквально на следующий день после убийства косовско-албанские СМИ сообщили, что власти выдали чёрную метку ещё одному сербскому лидеру – Братиславу Николичу, который возглавляет общину Штрпце, где проживает около 10 тысяч сербов. В 2010 году на Николича уже была попытка покушения, но тогда он в отличие от Оливера Ивановича остался жив.

Братислав Николич. Ф ото: Fonet

Сегодня в «Республике Косово», появившейся после агрессии НАТО 1999 года на месте сербского края Косово и Метохия, охота на сербских политиков превратилась в систему. Главная цель – устрашение и запугивание остатков сербского населения, проживающего в крае. Всё делается для того, чтобы как можно больше косовских сербов продавали свои дома и уезжали прочь, «освобождая» албанцам «пространство для жизни».

Президент Сербии Александр Вучич в минувшие выходные, сразу же после того как Оливера Ивановича похоронили на Новом кладбище в Белграде, где покоятся заслуженные граждане Сербии, совершил двухдневную поездку в Косово и Метохию, чтобы поддержать тамошних сербов. Поездка сопровождалась беспрецедентными мерами безопасности. Сербский государственный телеканал РТС подробно рассказал об этом. Визит президента Сербии в Косово и Метохию (КиМ) преследовал несколько целей, но главной из них было снять вновь созданное напряжение в среде местных сербов, которых убийствами их лидеров выталкивают из родных мест. Вучич не раз говорил, что государство помогало и будет помогать всем сербам края. «Мы не можем позволить себе оставить земли, где мы жили всегда», – повторил Александр Вучич. Косовские сербы надеются, что эти слова не останутся только словами.

В Белграде говорят, что за последними драматическими событиями на юге Сербии (в северном Косово) стоит серый кардинал и «теневой руководитель Косово» Кадри Весели – бывший начальник разведки террористической Освободительной армии Косово (ОАК) Сейчас он возглавляет косовский парламент. У бывшего террориста налаженные связи с ЦРУ, он часто бывает в США. Газета «Блиц» подробно рассказала о том, как вчерашнего албанского боевика превратили в «большого политического деятеля». В частности, в феврале 2017 года он был принят в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и бывший боевик Освободительной армии Косово Кадри Весели на встрече в Вашингтоне. Фото: Instagram

В Швейцарии, пишет «Блиц», Кадри Весели основал в 2009 году компанию как гражданин Сербии, оперируя сербским паспортом. По данным СМИ, Весели был одним из членов группы «Чёрная рука», которая вместе с боевиками Хашима Тачи участвовала в похищениях и убийствах сербов.

В Сербии рассчитывают, что скоро должна начаться работа Специального международного суда по преступлениям в Косово и Метохии. Если это «международное правосудие» не обернётся очередной профанацией, то уже в феврале в числе первых обвиняемых вместе с братом «премьера» Рамуша Харадиная Даутом и дядей «президента» Хашима Тачи Аземом Сулья могли бы оказаться на скамье подсудимых Хашим Тачи и Кадри Весели. Предположительно суд должен расследовать убийства 500 сербов, заказные политические преступления, торговлю людьми и наркотиками, изгнание представителей национальных меньшинств и так далее. Есть предположение, что убийство Оливера Ивановича было организовано с целью отвлечь внимание судей от Тачи и Весели.

В Сербии вспомнили, что в тот же день, 16 января (зловеще-символическое совпадение дат!) четырьмя годами раньше, был убит кандидат на пост мэра города Косовска Митровица Димитрие Яничиевич. Его застрелили поздно вечером около дома, где он жил с женой и тремя детьми. Посольство США, представитель Евросоюза, а также Хашим Тачи дали тогда гарантию, что убийцы будут быстро найдены. С «гарантией» стало то же самое, что происходят со всеми такими обещаниями Вашингтона и Приштины: убийцы Димитрия Яничиевича по сей день гуляют на свободе.

Заказчиков и исполнителей расстрела Оливера Ивановича «искать», конечно, будут. Возможно, даже привлекут специалистов из ФБР и европейских спецслужб. Но результат этих поисков известен заранее – никого не найдут и никого не осудят. В «Республике Косово», созданной на части территории Сербии, ещё никогда не сдавали «своих» в руки правосудия.

Сербский военный аналитик Мирослав Лазански считает, что ход расследования убийства Оливера Ивановича зависит от того, какие планы на Балканах вынашивают высокопоставленные американские кураторы Хашима Тачи и Кадри Весели. «Если они хотят, убийц разыщут. Если не будет команды, то никто и никогда не узнает, кто же стрелял 16 января в Оливера Ивановича», – пишет Мирослав Лазански. В условиях режима, сделавшего убийства людей на улицах «нормой», это выглядит естественным.

16 января, в день убийства Ивановича, в Москве был опубликован «Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с убийством сербского политика О.Ивановича в Автономном крае Косово, Республика Сербия». В комментарии говорилось: «Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе. Призываем все международные присутствия в Косово в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае. Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание».

Однако Приштина продолжает затягивать расследование. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил 21 января, что никакой информации по ходу расследования от Приштины в Белград до сих пор не поступило. Так что Кадри Весели, размещая в Instagram свою фотографию рядом с улыбающимся Дональдом Трампом, ни о чём не беспокоится.