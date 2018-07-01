В Севастополе прокомментировали обещание Порошенко поднять украинский флаг над городом

Председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя RT обещание президента Украины Петра Порошенко поднять украинский флаг над городом, отметила, что подобные заявления вызывают сочувствие.

«Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть. Даже когда Севастополь находился в составе Украины, он был русским городом. В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более. Севастополь — часть России, был есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию», — подчеркнула она.

По словам Алтабаевой, украинский флаг может появиться в Севастополе только рядом с российским и при условии, что город в будущем, возможно, посетят «разумные политики из Украины» наряду с представителями других государств на какой-нибудь международной конференции.

Ранее Порошенко вновь пообещал поднять над Севастополем украинский флаг.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.