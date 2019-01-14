В Сети высмеяли «томос-тур» Петра Порошенко по Украине  

Президент Украины Пётр Порошенко продолжает отчаянные попытки удержаться у власти, используя в качестве политического инструмента церковный раскол, за что уже получил вал критики с обвинениями в беспрецедентном вмешательстве государства в церковные дела.

Автор:

Курганов Дмитрий

Украину не остановить

Выступая 13 января у захваченного раскольниками-автокефалистами Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице, куда был доставлен томос об автокефалии «православной церкви Украины» (ПЦУ), Порошенко заявил, что она стала «духовным фундаментом государства» и сыграла значительную роль в укреплении «украинской независимости». Он отметил, что украинский народ, который снимает с себя «ярмо московской Церкви и московской империи», теперь невозможно остановить на пути к свободе, то есть в Европейский союз.

В социальных сетях эти слова Порошенко уже были достаточно жёстко высмеяны. Основной смысл высказываний интернет-пользователей сводится к тому, что падение Украины в пропасть действительно невозможно остановить, а дураков её ловить больше не осталось – кому захочется платить за это из своего кармана?

Глава Украины также поставил под сомнение каноничность Русской Православной Церкви, призвав показать её томос об автокефалии. В Русской Православной Церкви уже ответили на заявление Порошенко, что никакого диалога с украинским президентом вести не собираются, хотя тот и возомнил себя религиозным лидером. На деле же, как отметил представитель Русской Церкви, украинские власти, включая главу государства, повсеместно вмешиваются в дела православных верующих на Украине.