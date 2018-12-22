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В Сети высмеяли Порошенко за безграмотный твит про самолёт Ан-225

22 декабря 2018, 10:09  •  294 • В мире
Пользователи Twitter высмеяли и указали главе украинского государства на то, что Ан-225, который он безграмотно назвал в своём посте «украинским» , построили в СССР.
Президент Украины Пётр Порошенко написал торжественный пост о 30-летним юбилее «украинского гиганта» Ан-225.
Комментаторы не заставили себя долго ждать. Те, кто хоть немного помнят историю самолётостроения, сразу же указали лидеру Украины, что Ан-225 был построен во времена СССР и является достижением советского самолётостроения. Пользователи предложили Порошенко декоммунизировать и его в соответствии с новыми украинскими законами.
Инженеры-конструкторы ОКЮБ имени Антонова в 1980-х годах спроектировали Ан-225 «Мрия».
Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».

Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq
— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.

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