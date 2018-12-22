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В Сети высмеяли Порошенко за безграмотный твит про самолёт Ан-225
22 декабря 2018, 10:09 • 294 • В мире
Пользователи Twitter высмеяли и указали главе украинского государства на то, что Ан-225, который он безграмотно назвал в своём посте «украинским» , построили в СССР.
Президент Украины Пётр Порошенко написал торжественный пост о 30-летним юбилее «украинского гиганта» Ан-225.
Комментаторы не заставили себя долго ждать. Те, кто хоть немного помнят историю самолётостроения, сразу же указали лидеру Украины, что Ан-225 был построен во времена СССР и является достижением советского самолётостроения. Пользователи предложили Порошенко декоммунизировать и его в соответствии с новыми украинскими законами.
Инженеры-конструкторы ОКЮБ имени Антонова в 1980-х годах спроектировали Ан-225 «Мрия».
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