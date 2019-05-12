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В Сети указали на двойственную природу российской "грязной нефти": Она повреждает белорусские НПЗ, но не польские и чешские

12 мая 2019, 07:39  •  20 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сумма ущерба от поставок загрязнённой российской нефти сотни миллионов долларов. Польские и чешские ПНЗ об убытках не сообщали.
В Сети отметили странность, что пока президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит о то, что уже готов выставить счёт России за грязную нефть, то польские и чешские президенты от заявлений воздерживаются.
Более того НПЗ Чехии и Польши не гооврили, чо им нанесён урон и не трубуют возмещения ущерба.
В 2019 году "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей через трубопровод "Дружба". Содержание хлорорганических соединений здесь, как сообщалось, превышало в десятки раз предельные значения по стандарту.
В России возбудили уголовное дело в связи с загрязнениемнефти. Четверо его фигурантов уже арестованы. Двое - в розыске.
По версии следствия, с августа 2018 года по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, в том числе гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замгенерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей.
"В марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел cлива нефти, расположенный у села Никoлаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, - отметили в СК РФ, - с добавлением в её состав хлорсодержащих соединений".
Лукашенко: "Сумма ущерба от некачественной нефти из России будет очень велика".

Что-то чешские и польские НПЗ от той же самой нефти не пострадали. Странно, правда?
А у картофельного фюрера счёты уже задымились от подсчётов "ущерба"..
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 11 мая 2019 г.

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