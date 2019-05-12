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В Сети сочли трудновыполнимым обещанный Ираном "удар в голову" США

12 мая 2019, 23:54  •  57 • Политика
Пользователи соцсети Twitter комментируют жесткий ответ главкома иранского КСИР Амира-Али Хаджизаде, пообещавшего "ударить в голову" США в случае, если Белый дом предпримет конкретные силовые меры против исламской республики. Ударить спрута в голову эффективнее, чем отрубать ему щупальца, соглашаются пользователи. "Но спрут очень трепетно относится к своей голове. Не подберёшься", - замечают они в то же время.
Ранее генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде пообещал, что Иран готов к решительному ответу в случае агрессивных действий США. "Если американцы сделают свой шаг против Ирана, мы ударим их в голову", — заявил он.
В то же время решительный тон иранского генерала навел пользователей и на другие варианты ответа.
"Там сейчас в США непонятно, сколько голов, и все они совсем не трепетно относятся друг к другу", - отмечает Владимир Гролль.
"Так у спрута голова в ж…, а ж… для них – святое! Они ее используют во всех смыслах", - шутит Вячеслав Кужелев.
Напомним, новая эскалация отношений между Тегераном и Вашингтоном началась после заявления Пентагона о том, что США якобы располагают "очевидными доказательствами" того, что Иран готовит "возможную атаку" на американские силы на Ближнем Востоке. В этой связи Белый дом анонсировал направление в регион ударной группы США во главе с авианосцем, а также группу стратегических бомбардировщиков В-52.
Перед этим Тегеран заявил о возможном отказе от исполнения части обязательств по ядерной сделке, так как после выхода из нее США она потеряла актуальность. Сообщалось, что решение Ирана было связано с возможным возобновлением программ разработки ядерного оружия. Этот шаг вызвал сожаление у ряда государств Запада, в том числе о нем заявила Германия.
"Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову", — заявил генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Да, ударить спрута в голову эффективнее, чем отрубать ему щупальца. Но спрут очень трепетно относится к своей голове. Не подберёшься.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) May 12, 2019

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