В Сети сочли трудновыполнимым обещанный Ираном "удар в голову" США

Ранее генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде пообещал, что Иран готов к решительному ответу в случае агрессивных действий США. "Если американцы сделают свой шаг против Ирана, мы ударим их в голову", — заявил он.

В то же время решительный тон иранского генерала навел пользователей и на другие варианты ответа.

"Там сейчас в США непонятно, сколько голов, и все они совсем не трепетно относятся друг к другу", - отмечает Владимир Гролль.

"Так у спрута голова в ж…, а ж… для них – святое! Они ее используют во всех смыслах", - шутит Вячеслав Кужелев.

Напомним, новая эскалация отношений между Тегераном и Вашингтоном началась после заявления Пентагона о том, что США якобы располагают "очевидными доказательствами" того, что Иран готовит "возможную атаку" на американские силы на Ближнем Востоке. В этой связи Белый дом анонсировал направление в регион ударной группы США во главе с авианосцем, а также группу стратегических бомбардировщиков В-52.

Перед этим Тегеран заявил о возможном отказе от исполнения части обязательств по ядерной сделке, так как после выхода из нее США она потеряла актуальность. Сообщалось, что решение Ирана было связано с возможным возобновлением программ разработки ядерного оружия. Этот шаг вызвал сожаление у ряда государств Запада, в том числе о нем заявила Германия.