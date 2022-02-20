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В сети шутят о «вторжении» России на Украину и датах «нападения»
20 февраля 2022, 18:15 • 141 • Украина
В последние несколько недель предполагаемое вторжение России на Украину – главный вопрос мировой повестки. Западные политики неоднократно называли дату «нападения» и продолжают это делать, хотя ни один из прогнозов до сих пор не оправдался, а авторитетные издания публиковали планы военных действий. «Версия» традиционно подготовила подборку шуток и мемов на самую злободневную тему.
Сюжет: Украинский кризис
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В Киеве пасмурно, ветер северо-восточный, вероятность вторжения Путина 30-35%, ощущается как 95-146%
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Западные инфопомойки оправдываются:
- В публикации вкралась опечатка. Вторжение состоится не 16, а 61 февраля.
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Весь мир с нетерпением ожидает удара России по Украине. Как же эта Украина всех достала!..
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Служба разведки Эстонии перенесла дату вторжения России на Украину на конец февраля... 2021 года
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Вакансия «Кассандра». Требования: умение убедительно сеять панику на любые события, происходящие в мире.
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Байден заявил, что не верит в желание российского народа воевать с Украиной. Российский народ заявил, что не верит в желание Байдена дружить с головой.
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Говорят, Байден постоянно спрашивает у Путина: Киев наш?
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– А вы знаете, почему Россия «нападет» на Украину 16 февраля 2022 года?
– Просто Россия дипломатично и оригинально хочет отметить так 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Украиной.
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– Холмс, как вы считаете, почему Америка назвала датой нападения именно 16 февраля?
– Ватсон, это же очевидно. Четыре дня на войну, два на отдых, а 23 Февраля надо быть в своем гарнизоне на параде.
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Два одессита беседуют за политику.
– Нёма, а почему американцы назначают вторжение на 3 часа ночи? У нас же в это время все спят.
– Зато в Америке, Изя, это как раз прайм-тайм
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Англичане просят русских побыстрее вторгнуться в Украину, а то эфир на телевидении очень дорогой. а в кадре ни чего не происходит.
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Смешно будет, если после эвакуации всех ценностей во Львов на Украину нападет не Россия, а Польша.
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Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные разведки, российское вторжение на Украину перенесено с 15 на 31 февраля.
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Лунный календарь вторжения России. Дорого.
На Украине по-разному готовятся к предполагаемому вторжению. Ряд крупных бизнесменов из списка Forbes уже покинули страну под разными предлогами, а жители скупают оружие и патроны. Власти же выдают населению деревянные автоматы, что тоже не укрылось от пользователей сети.
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Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. И вот теперь, когда все крысы сбежали, корабль перестал тонуть!
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Президент Зеленский обратился к чиновникам и олигархам, покинувшим с семьями Украину в трудный для страны период, и дал им 24 часа на возвращение. Со дня на день ждем аналогичного ультиматума от президента Путина в отношении российских олигархов, чиновников и членов их семей
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– Исаак, ты слышал, что Зеленский дал сутки на возвращение на Родину уехавших украинских депутатов.
– Я бы им пятнадцать суток дал.
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На заседание Верховной Рады пришли только 24 депутата. Остальные, наверное, в окопах.
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– А вы уже сделали запасы на случай войны?
– Да мы ещё тех на случай пандемии не съели!
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Ожидание: в результате паники украинцы раскупят крупы, спички, соль...
Реальность: в оружейных магазинах разобрали оружие и патроны.
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У украинцев сегодня начало широкой Вторженницы. Новый праздник. Сколько гулять будут – никто не знает.
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«Армянское радио» спрашивают:
– Зачем власти Украины вооружают население деревянными автоматами?
«Армянское радио» отвечает:
– Потому, что деревянных лошадок и сабелек на всех не хватает.
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Уважаемые россияне, объявите, наконец, окончательную дату вашего вторжения, а то мы устали каждый день караваи печь!
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Если Путин хочет вторгаться, то нужно сейчас, пока земля мёрзлая. Кто ж его потом пустит-то, по вскопанному!
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Нобелевский комитет сейчас просто обязан присудить Путину Премию Мира за ненападение!
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Внимание! Внимание! Работают все радиостанции! Сегодня в 4 часа Российские войска вероломно проспали нападение на Украину!
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Министерство Обороны РФ не опаздывает, оно задерживается
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Запад не теряет надежду, что Россия всё-таки нападет на Украину.
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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сами нападут на Украину, если Россия продолжит затягивать со своим вторжением.
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Поскольку российские ракеты очень плохо летают в условиях весенней распутицы на Украине, вторжение восточного агрессора откладывается до лучших времен.
***
Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений наступления России на Украину.
Минобороны России: «Дай списать!»
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Минобороны Великобритании опубликовало карту направлений «вторжения» России на Украину. Теперь ждем план захвата Рады и водружения триколора над его куполом.
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Путин все-таки не стратег: Великобритания уже карту нападения представила, стрелками указали направления ударов, а он все не нападает.
***
Постпред России в ООН ходит по коридору, задумчиво бормоча себе под нос:
- Куда же еще пять? Куда же еще пять?
Его спрашивают:
- О чем вы?
- Видите ли, по нашим расчетам, на всю Великобританию хватит пяти боеголовок. А у ракеты их десять. Вот и ломаем голову - куда девать еще пять?
***
Спасибо немецким СМИ и классической германской военной науке за толковые планы захвата Украины!
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Англия в ночь с 15 на 16 февраля онлайн показывала, как русские танки штурмуют Киев. Такого глючного интернета я не ожидал, танки за всю ночь не прогрузились.
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Объявление Министерства обороны РФ: «Заявления о капитуляции принимаются по четвергам с 9-00 до 17-00, второй этаж, каб. 201.При себе иметь справку от психиатра. Вход по QR-кодам».
{Источники шуток: pikabu.ru, anekdot.ru, vsyako.net, prufy.ru)
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