В Сети разоблачили "самый секретный" план нападения России на Украину. Один из Telegram-каналов иронично отреагировал на неутихающие слухи о якобы разрабатываемом Москвой вторжении в Незалежную: "Завтра".

Telegram-канал "Мадуро - не дура" иронично отреагировал на неутихающие слухи о якобы планируемом Москвой вторжении на Украину.

Напомним, о соответствующих угрозах не раз говорили киевские, европейские и американские политики. Немецкий таблоид Bild даже обнародовал карту вероятной атаки на Незалежную, в соответствии с которой Россия будто бы собирается захватить порядка двух третей соседней страны.

Автор Telegram-ресурса выложил ироничную карикатуру. Первая часть изображения представляет охваченную истерикой украинскую власть, которая уже напрямую спрашивает у Москвы: "Когда же ты уже нападёшь?".

Вторая отражает спокойствие русской стороны, которая в это время занимается повседневными внутренними делами.