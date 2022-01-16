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В Сети разоблачили "самый секретный" план нападения России на Украину

16 января 2022, 18:00  •  129 • Политика
В Сети разоблачили "самый секретный" план нападения России на Украину. Один из Telegram-каналов иронично отреагировал на неутихающие слухи о якобы разрабатываемом Москвой вторжении в Незалежную: "Завтра".
Telegram-канал "Мадуро - не дура" иронично отреагировал на неутихающие слухи о якобы планируемом Москвой вторжении на Украину.
Напомним, о соответствующих угрозах не раз говорили киевские, европейские и американские политики. Немецкий таблоид Bild даже обнародовал карту вероятной атаки на Незалежную, в соответствии с которой Россия будто бы собирается захватить порядка двух третей соседней страны.
Автор Telegram-ресурса выложил ироничную карикатуру. Первая часть изображения представляет охваченную истерикой украинскую власть, которая уже напрямую спрашивает у Москвы: "Когда же ты уже нападёшь?".
Вторая отражает спокойствие русской стороны, которая в это время занимается повседневными внутренними делами.
Самый секретный план нападения России на Украину называется так: "Россия нападёт на Украину завтра". Всё остальное - лишь его вариации, копии и плагиат, - пишет Telegram-канал.

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