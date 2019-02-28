В Сети раскусили, как "мертвый ветеран" индийских ВВС поднял градус в конфликте с Пакистаном

СМИ уже второй день подряд пишут о том, что Пакистан сбил два индийских самолета в связи с эскалацией конфликта в Кашмире. Однако в действительности, информацию о двух сбитых индийских самолетах запустил в Twitter якобы от ветеран индийских ВВС по имени Рам Паркаш. Его сообщение с признанием о потере Нью-Дели двух самолетов повысило градус в СМИ по поводу конфликта в Кашмире. Позднее в Сети был распространен вброс будто бы Рам Паркаш был найден мертвым.

В СМИ на протяжении двух дней распространяют сообщения о том, что Пакистан сбил два индийских самолета в связи с эскалацией конфликта в Кашмире. Однако подтверждение потери именно двух индийских самолетов было основано на посте фейкового аккаунта. Пресса ссылается на некий пост якобы от ветерана индийских ВВС по имени Рам Паркаш, в котором тот признал потерю Индией двух самолетов и трех пилотов, а также упадок боевого духа индийский военных.

В пакистанских соцсетях и СМИ активно подхватили вброс. При этом затем в Сети был вброшен твит якобы "признавшего" потерю самолетов Рама Паркаша нашли мертвым в квартире.

Примечательно, что на этой же странице после хайпа в СМИ было написано на урду сообщение, что "признание" было лишь стебом на индийцами. На данный момент аккаунт удален.

One chotiya got Trapped

@Ahmad_CG pic.twitter.com/L50VOZUeAB — Yaseen Sani (@Sarkarsani) 27 февраля 2019 г.

На самом же деле пакистанцы сбили только один индийский самолет. При этом сами они также потеряли один истребитель. Официально в МИД Индии об этом ранее заявляли. Отмечалось, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС страны сбили пакистанский истребитель, но при этом потеряли один свой самолет.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Исламабад может вернуть Дели задержанного пилота сбитого индийского самолета для снижения напряженности, а премьер-министр Пакистана Имран Хан готов провести телефонные переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди.