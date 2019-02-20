В Сети "места накопления гумпомощи" вблизи Венесуэлы сравнили с плацдармами для вторжения

Так называемые места накопления гуманитарной помощи, которую Запад в будущем хочет отправить в Венесуэлу, очень напоминают плацдармы для военного вторжения в Боливарианскую республику, считает один из комментаторов в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что Венесуэла частично закрыла свою внешнюю границу. Об этом сообщил венесуэльский вице-адмирал Кинтеро Мартинес.

По его словам, граница Боливарианской республики была закрыта там, где она соприкасается с территорией Малых Антильских островов. Именно через этот регион венесуэльская оппозиция и ее международные союзники планируют доставить в Венесуэлу груз гуманитарной помощи.

В январе на фоне общественных выступлений против правительства Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой Боливарианской республики. Вскоре его политические притязания поддержали США и ряд других западных стран.

"Военно-морские силы Венесуэлы закрыли границу страны в Карибском море. Там находятся острова, на которых Запад накапливает гуманитарную помощь для переправки непосредственно в Венесуэлу. Раньше это называли плацдармами. А теперь "места накопления гуманитарной помощи", — пишет один из пользователей Twitter.