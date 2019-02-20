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В Сети "места накопления гумпомощи" вблизи Венесуэлы сравнили с плацдармами для вторжения

20 февраля 2019, 07:24  •  75 • Политика
Так называемые места накопления гуманитарной помощи, которую Запад в будущем хочет отправить в Венесуэлу, очень напоминают плацдармы для военного вторжения в Боливарианскую республику, считает один из комментаторов в Twitter.
Напомним, ранее стало известно, что Венесуэла частично закрыла свою внешнюю границу. Об этом сообщил венесуэльский вице-адмирал Кинтеро Мартинес.
По его словам, граница Боливарианской республики была закрыта там, где она соприкасается с территорией Малых Антильских островов. Именно через этот регион венесуэльская оппозиция и ее международные союзники планируют доставить в Венесуэлу груз гуманитарной помощи.
В январе на фоне общественных выступлений против правительства Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой Боливарианской республики. Вскоре его политические притязания поддержали США и ряд других западных стран.
"Военно-морские силы Венесуэлы закрыли границу страны в Карибском море. Там находятся острова, на которых Запад накапливает гуманитарную помощь для переправки непосредственно в Венесуэлу. Раньше это называли плацдармами. А теперь "места накопления гуманитарной помощи", — пишет один из пользователей Twitter.
Военно-морские силы Венесуэлы закрыли границу страны в Карибском море. Там находятся острова, на которых Запад накапливает гуманитарную помощь для переправки непосредственно в Венесуэлу.
Раньше это называли плацдармами. А теперь «места накопления гуманитарной помощи».
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 19 февраля 2019 г.

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