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В Сети "места накопления гумпомощи" вблизи Венесуэлы сравнили с плацдармами для вторжения
20 февраля 2019, 07:24 • 75 • Политика
Так называемые места накопления гуманитарной помощи, которую Запад в будущем хочет отправить в Венесуэлу, очень напоминают плацдармы для военного вторжения в Боливарианскую республику, считает один из комментаторов в Twitter.
Напомним, ранее стало известно, что Венесуэла частично закрыла свою внешнюю границу. Об этом сообщил венесуэльский вице-адмирал Кинтеро Мартинес.
По его словам, граница Боливарианской республики была закрыта там, где она соприкасается с территорией Малых Антильских островов. Именно через этот регион венесуэльская оппозиция и ее международные союзники планируют доставить в Венесуэлу груз гуманитарной помощи.
В январе на фоне общественных выступлений против правительства Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой Боливарианской республики. Вскоре его политические притязания поддержали США и ряд других западных стран.
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