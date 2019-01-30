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В Сети предложили Синдзо Абэ "русский овощ" вместо Курил

30 января 2019, 14:09  •  81 • Политика
В соцсетях комментаторы однозначно высказываются по недавнему заявлению японского премьера Синдзо Абэ. Напомним, он сказал, что "северные территории - это территории, на которые распространяется наш суверенитет". И пообещал, что изменений в этой позиции не будет. Комментаторы ему предложили "русский овощ" - как замену островам. Мол, и вкуснее, и полезнее.
"Северные территории - это территории, на которые распространяется наш суверенитет, - заявил Абэ. - Изменений в этой позиции нет".
И это заявление было сделано после многочисленных ожиданий, когда же подпишут мирный договор. Но вот Япония, кажется, снова загнала себя в угол и начала требовать российские территории. Напомним, на эту часть Курильских островов Страна восходящего солнца утратила право после Второй мировой.
"Однако с тех пор прошло много времени, уверены японцы, и теперь якобы всё можно переиграть обратно", - говорят в соцсетях.
"Русский овощ" им вместо Курил, - пишут комментаторы, намекая на хрен. - И вкусно, и полезно".
Абэ о Курилах: Северные территории - это территории, на которые распространяется наш суверенитет. Изменений в этой позиции нет pic.twitter.com/54gHEHqeHC
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 30, 2019

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