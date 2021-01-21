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В Сети появился текст секретного послания Трампа Байдену

21 января 2021, 12:20  •  288 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Бывший президент Америки емко высказался напоследок
Вчера состоялась инаугурация нового лидера США Джо Байдена. По традиции покинувший этот пост Дональд Трамп оставил записку своему преемнику. Недавно в соцсетях стали распространять предполагаемый текст документа.
Так, согласно неофициальным источникам, в послании была всего одна фраза: "Джо, ты знаешь, что я победил". Фотографию документа распространяют в "Твиттер" и других соцсетях.
Trump reportedly left a note for Biden..do you think it was this?

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