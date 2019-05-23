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В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

23 мая 2019, 23:09  •  33 • Украина
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских. Торжество, как сообщается, состоялось в одном из ресторанов Киева.
 
РИА Новости
 

Кадры с праздника опубликованы в социальной сети Instagram.

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Публикация от Potapynastya (@potapynastya)

На них видно, как молодожёны обмениваются кольцами под ликование присутствующих на торжественном мероприятии гостей.

Накануне Каменских сообщила, что 23 мая для неё и её избранника стало «тем самым днём».

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюблённой пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — написала она.

Артистка также опубликовала фото в свадебном платье.

Музыкальный дуэт «Потап и Настя» был создан в 2006 году. Наибольшую популярность артистам принесли в том числе композиции «Чумачечая весна», «Не пара», «Стиль собачки».

Ранее американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.

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