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В Сети появилось видео с "расстрелом" мигрантов из Белоруссии украинской погранслужбой

01 декабря 2021, 20:00  •  215 • Политика
Фото: Serhii Hudakukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киев отрицает свою причастность
В социальных сетях и средствах массовой информации распространяется видеоролик, на котором, по утверждениям журналистов, пограничники Украины стреляют в сторону мигрантов на границе с Белоруссией.
По неофициальным данным, инцидент произошел два дня назад. Беженцы из Белоруссии, пробиравшиеся в ночное время суток через лес, вдруг попадали навзничь, остальные обратились в бегство. После этого появились вооруженные люди в военной экипировке, открывшие по бежавшим огонь. Однако официальное подтверждение информации отсутствует.
На прошлой неделе политическое руководство Украины объявило о спецоперации "Полесье" на белорусской границе из-за угрозы перенаправления потоков беженцев на территорию Незалежной. Киев намерен усилить пограничные отряды, военные силы в регионе для пресечения попыток прорыва мигрантов. Патрулированием кордона займутся боевые дроны и воздушные силы.
Информацию позднее опровергла пограничная служба Украины. В пресс-службе указали, что в Сети распространили ролик со снятым тепловизионной камерой "расстрелом" неизвестных. По ряду информационных ресурсов, огонь открыли украинские пограничники или военнослужащие СБУ, а жертвами оказались нелегалы, пытавшиеся прорваться в Незалежную из соседней Белоруссии. Однако, заявила погранслужба, информация не соответствует действительности.
Ранее лидер украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев отказывается признавать легитимность режима Александра Лукашенко в Белоруссии, однако не собирается открещиваться от торгового взаимодействия с Минском. В МИД сообщили, что страна нуждается в деньгах, а потому пытается укрепить экономику всеми доступными средствами.

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