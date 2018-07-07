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В сети появилась информация о том, что американские комплексы Javelin отказались стрелять на Украине
07 июля 2018, 11:24 • 207 • Украина
Американские противотанковые комплексы Javelin, которые были поставлены на Украину, не сработали в ходе показательных стрельб якобы из-за истёкшего срока эксплуатации. Об этом сообщается в блоге diana-mihailova, который в том числе посвящён украинскому оружию.
Reuters
При этом автор текста ссылается на письмо главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелёва.
«Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлён специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в сообщении.
Согласно тексту документа, комплексы не рекомендуется использовать в боевых условиях в связи с необходимостью дополнительной проверки вооружений.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) информацию о якобы небоеспособности комплексов опровергли, назвав опубликованный документ фейком, а также обвинив российскую сторону в попытке распространения информации, которая не соответствует действительности.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.
Также стало известно, что Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin.
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