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В сети появилась информация о том, что американские комплексы Javelin отказались стрелять на Украине

07 июля 2018, 11:24  •  207 • Украина
Американские противотанковые комплексы Javelin, которые были поставлены на Украину, не сработали в ходе показательных стрельб якобы из-за истёкшего срока эксплуатации. Об этом сообщается в блоге diana-mihailova, который в том числе посвящён украинскому оружию.
 
Reuters
 

При этом автор текста ссылается на письмо главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелёва.

«Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлён специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, комплексы не рекомендуется использовать в боевых условиях в связи с необходимостью дополнительной проверки вооружений.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) информацию о якобы небоеспособности комплексов опровергли, назвав опубликованный документ фейком, а также обвинив российскую сторону в попытке распространения информации, которая не соответствует действительности.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.

Также стало известно, что Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin.

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