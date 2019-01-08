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В Сети пообещали "информационный отлив" японцам на их заявления о компенсациях за Курилы
08 января 2019, 18:24 • 87 • Политика
Ранее японские СМИ распространили информацию, что Япония готова попросить Россию отказаться от компенсаций за Курильские острова. Сейчас эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Сети. В частности, пользователи иронично отметили, что будет в скором времени "информационный отлив".
"Японцы гонят информационную волну. Это как прилив. Но будет и отлив!" - пишет в своём микроблоге председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.
Напомним, японская пресса сообщила, что вот-вот власти Страны восходящего солнца обратятся к России с предложением - мол, отказаться от компенсации по Курильским островам.
По данным Yomiuri, подобный документ будет подписан одновременно с мирным договором. По последним подсчётам, кстати, количество граждан, которые могут иметь право на возмещение ущерба, составляет около 6000 человек.
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