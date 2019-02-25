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В Сети показали "лицо американской кампании по изгнанию Мадуро"

25 февраля 2019, 10:54  •  145 • В мире
"Этот очевидный психопат - лицо американской кампании по изгнанию Мадуро", - пишут американские эксперты о сенаторе Марко Рубио.
Как пишут американские эксперты, высокопоставленный сенатор Марко Рубио является крупнейшим пропагандистом интервенционизма Венесуэлы в правительстве Штатов. Политологи в открытую называют его "психопатом" и при этом лицом американской кампании по изгнанию Николаса Мадуро из Боливарианской республики, где тот является законным президентом.
Рубио опубликовал фотографии издевательств и линчевания над бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи в качестве угроз Мадуро и подстрекательству к насилию в Венесуэле.
"Возможно, он надеется, что Венесуэла превратится в несостоятельное государство с открытой работорговлей. Свобода и Демократия™, ребята", — пишет один из экспертов по международной политике.
Его угрозы ранее прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Марко Рубио также угрожает и ведёт крайне агрессивную риторику в своем микроблоге в Twitter в отношении Башира Асада, Виктора Януковича и кубинского правительства.
Marco Rubio is the single biggest promoter of Venezuelan regime change interventionism in Capitol Hill. This obvious psychopath is the face of the US campaign to oust Maduro. When you cheer on Trump's Venezuela interventionism, this is the flag you're waving. https://t.co/h6QPnMCDpD
— Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) 24 февраля 2019 г.

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