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В Сети показали "лицо американской кампании по изгнанию Мадуро"
25 февраля 2019, 10:54 • 145 • В мире
"Этот очевидный психопат - лицо американской кампании по изгнанию Мадуро", - пишут американские эксперты о сенаторе Марко Рубио.
Как пишут американские эксперты, высокопоставленный сенатор Марко Рубио является крупнейшим пропагандистом интервенционизма Венесуэлы в правительстве Штатов. Политологи в открытую называют его "психопатом" и при этом лицом американской кампании по изгнанию Николаса Мадуро из Боливарианской республики, где тот является законным президентом.
Рубио опубликовал фотографии издевательств и линчевания над бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи в качестве угроз Мадуро и подстрекательству к насилию в Венесуэле.
"Возможно, он надеется, что Венесуэла превратится в несостоятельное государство с открытой работорговлей. Свобода и Демократия™, ребята", — пишет один из экспертов по международной политике.
Его угрозы ранее прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Марко Рубио также угрожает и ведёт крайне агрессивную риторику в своем микроблоге в Twitter в отношении Башира Асада, Виктора Януковича и кубинского правительства.
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