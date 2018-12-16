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В Сети показали "дикие нарушения" на выборах в Приморье. В несуществующей гимназии

16 декабря 2018, 14:09  •  171 • Политика
В соцсетях распространили информацию о том, что в Находке неизвестные вбросили бюллетени на избирательном участке в гимназии № 5. Эти слухи опроверг член СПЧ Александр Брод.
Каждый раз во время выборов в соцсетях начинается бурление и рассказы о "диких нарушениях" на том или ином избирательном участке. Не обошлось без этого и в Приморье.
Появились слухи о том, что в Находке якобы неизвестные отвлекли сотрудника полиции на избирательном участке в гимназии № 5 и вбросили в урну "левые" бюллетени.
Эту информацию опровергли представители общественных организаций.
"Ларчик очень просто открылся - в Находке нет гимназии № 5. В целом могу сказать, что эти повторные выборы более четкие, более прозрачные и понятные", - заявил журналистам член СПЧ Александр Брод.
Об этом сообщает ТАСС.

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