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В Сети показали итоги выборов в Белоруссии

10 июля 2020, 18:00  •  196 • Политика
Фото: commons.wikimedia.org/User 699 (CC BY-SA 4.0)
Лукашенко стал президентом страны 10 июля
Выборы главы Белоруссии состоятся только 9 августа, а на просторах интернета уже появились "результаты" голосования. В Сети опубликовали фотографию архивного номера газеты "Советская Белоруссия" за 1994 г.
10 июля действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл второй тур выборов и стал первым президентом страны.
"Александр Лукашенко получил удостоверение президента. Но выпить за здоровье главы государства сможет не каждый – цены на водку повышены втрое", – гласит заголовок статьи, опубликованной 16 июля 1994 г.
Снимок архивного номера разместил Телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему грядущие выборы президента Белоруссии рискуют стать самыми скандальными за всю историю существования государства.

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