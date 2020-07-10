|
В Сети показали итоги выборов в Белоруссии
10 июля 2020, 18:00 • 196 • Политика
Лукашенко стал президентом страны 10 июля
Выборы главы Белоруссии состоятся только 9 августа, а на просторах интернета уже появились "результаты" голосования. В Сети опубликовали фотографию архивного номера газеты "Советская Белоруссия" за 1994 г.
10 июля действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл второй тур выборов и стал первым президентом страны.
"Александр Лукашенко получил удостоверение президента. Но выпить за здоровье главы государства сможет не каждый – цены на водку повышены втрое", – гласит заголовок статьи, опубликованной 16 июля 1994 г.
Снимок архивного номера разместил Телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему грядущие выборы президента Белоруссии рискуют стать самыми скандальными за всю историю существования государства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
196
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 15:00
|
07 июля 2020, 01:00
|
07 июля 2020, 07:00
|
05 июля 2020, 06:16
|
09 июля 2020, 06:00
|
07 июля 2020, 16:00
|
08 июля 2020, 07:00