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В Сети плодятся теории, почему наушники Apple AirPods вызывают головную боль

02 февраля 2018, 22:39  •  67 • В мире
Владельцы беспроводных наушников от Apple жалуются на сильную головную боль в районе висков.
В Сети стали появляться жалобы на AirPods - беспроводные наушники производства компании Apple. Многие пользователи заявляют, что после прослушивания музыки с помощью этого устройства они чувствуют сильную боль в висках.
При этом некоторые из пользователей даже провели своеобразный "следственный эксперимент", сравнив AirPods с аналогичными гарнитурами других компаний. Как оказалось, головные боли или просто неприятные ощущения действительно возникают только при использовании устройств от Apple.
Первые жалобы на продукцию компании стали поступать еще в прошлом году. Тем не менее с началом 2018 года их число увеличилось.
Что именно не так с Apple AirPods, доподлинно пока не установлено. Рабочая теория, сформулированная некоторыми пользователями Интернета, заключается в том, что все дело во встроенной в них технологии Bluetooth. В любом случае, всем затронутым этой проблемой предлагается возвращать неисправные наушники производителю и не терпеть неудобств.

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