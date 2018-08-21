В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным

Финансировавший поездку журналистов в ЦАР Михаил Ходорковский попытался пошутить над частным визитом президента России на свадьбу к австрийскому министру Карин Кнайсль.

Михаил Ходорковский в интернете решил пошутить над визитом президента РФ Владимира Путина на свадьбу к австрийскому министру Карин Кнайсль. На странице в Twitter он опубликовал шутку.

«Понравилось. «выступления на свадьбах и корпоративах. Казачий хор. Дорого спросить Володю», - говорится в сообщении.

Впрочем, эта ирония возмутила интернет-пользователей. Так, Ходорковскому напомнили, что он финансировал поездку съемочной группы в ЦАР, во время которой трое российских граждан были убиты.

Вот нравится мне, когда Ходору его сопли по лицу размазывают) pic.twitter.com/g8fLZ6DuW4 — Borisenko (@amdn_blog) 19 августа 2018 г.

«Организация турпоездок на Африканский континент - спросить Мишу», - в той же манере ответили Ходорковскому пользователи в Сети.

Ранее сообщалось, что в Африке в конце июля погибли трое российских журналистов, снимавших документальный фильм по заказу курируемой Ходорковским организации. Кроме того, бизнесмен заявлял, что отправившиеся в ЦАР Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль якобы получили аккредитацию по линии Организации Объединенных Наций.

Однако в российском МИД напомнили Ходорковскому, что группа Орхана Джемаля, прибыв в Центрально-Африканскую Республику, не обращалась в миссию ООН.