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В сети опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27
17 декабря 2018, 09:24 • 99 • Украина
В сети опубликованы фотографии разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27.
© Scramble magazine / Facebook
Соответствующие снимки размещены на странице голландского авиационного издания Scramble Magazine в Facebook.
Как видно на кадрах, самолёт лежит в поле, кабина пилота открыта, а позади Су-27 можно разглядеть чёрный дым.
15 декабря в Житомирской области при заходе на посадку разбился Су-27, лётчик погиб. Позднее в Киеве опубликовали данные пилота: у него остались жена и дочь.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.
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