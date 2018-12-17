В сети опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

В сети опубликованы фотографии разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27.

Соответствующие снимки размещены на странице голландского авиационного издания Scramble Magazine в Facebook.

Как видно на кадрах, самолёт лежит в поле, кабина пилота открыта, а позади Су-27 можно разглядеть чёрный дым.

15 декабря в Житомирской области при заходе на посадку разбился Су-27, лётчик погиб. Позднее в Киеве опубликовали данные пилота: у него остались жена и дочь.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.