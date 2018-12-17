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В сети опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

17 декабря 2018, 09:24  •  99 • Украина
В сети опубликованы фотографии разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27.
 
© Scramble magazine / Facebook
 

Соответствующие снимки размещены на странице голландского авиационного издания Scramble Magazine в Facebook.

Как видно на кадрах, самолёт лежит в поле, кабина пилота открыта, а позади Су-27 можно разглядеть чёрный дым.

15 декабря в Житомирской области при заходе на посадку разбился Су-27, лётчик погиб. Позднее в Киеве опубликовали данные пилота: у него остались жена и дочь. 

Подробнее о произошедшем — в материале RT.

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