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В сети обсуждают возможное введение законов для криптовалют в России
27 февраля 2018, 01:24 • 44 • Политика
В телеграм-каналах обсуждают возможность урегулирования функционирования криптовалют в нашей стране, а также внедрение блокчейна.
В России на законодательном уровне вскоре может появиться закон, регламентирующий деятельность криптовалют. Как сообщают популярные телеграм-каналы, якобы эта тема будет поднята после послания президента Владимира Путине Федеральному Собранию.
В частности, уверяют авторы анонимных каналов, в "новых указах" по итогам послания президента будет про весьма серьёзное регулирование криптовалюты, а также будет поднят вопрос о внедрении и развитии технологии блокчейн.
Отметим, что глава государства и ранее высказывался относительно необходимости цифровизации экономики. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности РФ, отмечал президент.
При этом говорить наверняка о том, что именно будет провозглашено по итогам послания президента Федеральному Собранию на основе одних анонимных источников, нельзя.
Как ранее заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения". При этом представитель Кремля подчеркивал, что "существуют разные способы юридического оформления и фиксации основных ориентиров, основных целевых параметров [послания]".
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