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В Сети обсуждают фото российского танка в США: версии его появления

12 февраля 2020, 00:39  •  74 • Аналитика

На зарубежных военных форумах появилась крайне интересная фотография. На ней запечатлена техника, похожая на российский танк Т-90 на трейлере. При этом отмечено, что перевозка проводится по территории Соединенных Штатов.


Естественно, что подобное фото не может не вызвать вопросы и у зарубежной, и у российской аудитории. Ведь Т-90 – основная модель танков, используемых в настоящее время в Сухопутных войсках ВС РФ. И тем более интересно, как боевая машина могла попасть в США.



Фотографию танка, поступившего на вооружение российской армии в 1993 году, уже после распада Советского Союза, опубликовал в числе прочих и тематический Defence Blog. Но ответить на вопрос о происхождении фото его авторы не смогли. Однако озвучивается догадка о том, что это может быть модель танка для более эффективной подготовки американских солдат к возможной встрече с этой боевой машиной в условиях вооруженного конфликта.

По одной из версий, перевозить на грузовике могли макет, изготовленный на основе Т-72 и используемый в американской армии во время военных учений для олицетворения танков вероятного противника. Такие макеты американцы широко используют в своих маневрах для придания им большей реалистичности.


В пользу версии макета, по мнению ряда комментаторов, говорит то, что видимые элементы комплекса оптико-электронного противодействия «Штора» не похожи на настоящие. На командирской башне нет видимых элементов закрытой зенитной пулеметной установки и прибора наблюдения ТКН-4С.

Как известно, танк Т-90 производится Уралвагонзаводом. Помимо российских сухопутных войск, танк находится на вооружении армий Алжира, Вьетнама, Индии, Армении, Азербайджана, Туркмении, Сирии, Уганды и Ирака. Наибольшее количество боевых машин, помимо России, эксплуатирует Индия, которая до сих пор продолжает заказывать у России эти танки. Кстати, ожидаются поставки Т-90 и в Египет.

Учитывая обширный список стран, в армиях которых на вооружении стоит Т-90, не исключено, что американская сторона могла приобрести этот танк у какой-либо из третьих стран. К примеру, в том же Ираке американские войска хозяйничают уже почти два десятилетия. С другой стороны, танк активно использовался во время гражданской войны в Сирии, где также одна из машин могла попасть в руки американцев.

Однако есть и более скептические версии. Согласно одной из них, перевозившийся на трейлере танк может быть реквизитом одного из новых художественных фильмов и не иметь никакого отношения к реальным боевым машинам. Тем более, что во многих американских фильмах более старые российские танки не раз играли роль современных. Режиссеры остросюжетных боевиков в Голливуде за достоверностью и соответствием реальным прототипам обычно не следят.

Не исключено и то, что фотография может оказаться и вовсе фотофейком, монтажом с целью создать сенсацию. В «обществе спектакля» такая версия также имеет полное право на существование.

В любом случае, вне зависимости от того, что за объект попал на кадр неизвестного фотографа, нет никаких сомнений в том, что американское военное ведомство проявляет повышенный интерес к современному российскому вооружению и военной технике. За многие секреты в Пентагоне были бы готовы заплатить немалые деньги. Ведь именно Россия сегодня рассматривается США как наиболее вероятный противник, наряду с Китаем, а в сфере разработки и производства военной техники наша страна по-прежнему является ключевым конкурентом США.
Илья Полонский

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