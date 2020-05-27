В Сеть слили приблизительный график для прогулок москвичей

В Сеть слили документ, в котором прописаны правила прогулок по городу для жителей Москвы. По словам авторов слива, именно так будут выглядеть недели июня для жителей столицы.

Согласно скриншоту документа гулять можно будет не дальше 1,5 км от дома, но только в определённое время и в определённые дни. Также гуляющие обязаны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Для этого жителей домов предполагается разделить на группы. В будние дни будет 3 группы. Первая будет гулять только по понедельникам и средам с 08:30 до 14:30 или с 14:30 до 20:30. Вторая так же, но только по вторникам и четвергам, а третья - по средам и пятницам.

В выходные дни групп будет всего две. Одна будет гулять по субботам, другая по воскресеньям. Для прогулок выделят временные интервалы с 08:30 до 12:30, с 12:30 до 16:30 и с 16:30 до 20:30.

Занятия спортом разрешат в любые дни с 5 до 8 утра на неограниченном расстоянии от дома. Однако использование для этого детских и спортивных площадок запрещено, а ношение маски всё так же обязательно.

Также авторы слива отмечают, что скриншот документа был сделан ещё в мае, к сегодняшнему дню в него могли внести некоторые изменения.

Фото: скриншот Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"