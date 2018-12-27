В «серой зоне» Донбасса увидели призрак Перемоги*

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что вся «зона безопасности», так называемая «серая зона» на линии соприкосновения, теперь взята под контроль вооруженных сил Украины.

Громкое заявление совпало с позорным завершением в незалежной «военного положения» - российский агрессор на войну, как обычно, не явился. Украинское общество, уже пятый год пребывающее в истероидном состоянии требовало перемог, и победа для них нашлась. Как сказал Бирюков, украинские войска медленно, но неуклонно движутся вперед:

- С тех пор, как мы начали в мае 2014 года, две трети территории (ЛДНР - прим. «КП») были освобождены, - заявил украинский чиновник.

Бирюков должно быть слабо представляет, что такое «серая зона». Во первых, по минским соглашениям, никакой «серой зоны» нет - есть только «линия соприкосновения» и определенное расстояние, на которое от нее должно быть отведено тяжелое вооружение. Для артсистем калибра свыше 100 мм это 25 километров согласно Минским соглашениям.

«Серая зона» это жаргонное, окопное название нейтралки или прифронтовых территорий не занятых ни одной стороной конфликта по ряду причин. Главное - они не удобны для оборудования позиций - это болота или низины. У них простреливаются подъезды - невозможна ротация, подвоз боеприпасов и вывоз раненых. Или высок риск быть отрезанным от своих, в случае локального наступления.

Но занятие этих опасных мест ВСУ вполне годится для украинской пропаганды. Впервые, пропагандистская возня вокруг «серых зон» случилась сразу же после «Дебальцевской операции». Украинское общество требовало побед или возмездия, и для них придумали так называемый «прыжок жабы». На полном серьезе, украинские военные рассказывали о том, как продвигаясь на метр в сутки, они рано или поздно дойдут и до Донецка, а потом и до «столицы кровавого Мордора».

Но, фактически, в последние годы, война на Донбассе - позиционная, со всеми ее признаками - фантастическими оборонительными сооружениями при полной неподвижности линии фронта. В одном из самых проблемных мест фронта, под поселком Коминтерново, журналист КП сутки не поднимался на поверхность - все позиции давным-давно под землей, предполье заминировано в три слоя, и никакими «прыжками жабы» или налетами диверсионных групп их не взять.

* - (укр.) Победа