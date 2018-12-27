Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ковтун: кто признает Россию ВРАГОМ, тот и будет править Украиной! Вечер с Соловь...
«Ситуация на рынке стабильная»: в Минтруде опровергли сообщения СМИ о массовых с...
Новые антисоциальные реформы прикроют изменением Конституции
США используют Ирак, чтобы остаться в Сирии
Главная / В России

В «серой зоне» Донбасса увидели призрак Перемоги*

27 декабря 2018, 18:24  •  109 • В России

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что вся «зона безопасности», так называемая «серая зона» на линии соприкосновения, теперь взята под контроль вооруженных сил Украины.

Громкое заявление совпало с позорным завершением в незалежной «военного положения» - российский агрессор на войну, как обычно, не явился. Украинское общество, уже пятый год пребывающее в истероидном состоянии требовало перемог, и победа для них нашлась. Как сказал Бирюков, украинские войска медленно, но неуклонно движутся вперед:

- С тех пор, как мы начали в мае 2014 года, две трети территории (ЛДНР - прим. «КП») были освобождены, - заявил украинский чиновник.

Бирюков должно быть слабо представляет, что такое «серая зона». Во первых, по минским соглашениям, никакой «серой зоны» нет - есть только «линия соприкосновения» и определенное расстояние, на которое от нее должно быть отведено тяжелое вооружение. Для артсистем калибра свыше 100 мм это 25 километров согласно Минским соглашениям.

«Серая зона» это жаргонное, окопное название нейтралки или прифронтовых территорий не занятых ни одной стороной конфликта по ряду причин. Главное - они не удобны для оборудования позиций - это болота или низины. У них простреливаются подъезды - невозможна ротация, подвоз боеприпасов и вывоз раненых. Или высок риск быть отрезанным от своих, в случае локального наступления.

Но занятие этих опасных мест ВСУ вполне годится для украинской пропаганды. Впервые, пропагандистская возня вокруг «серых зон» случилась сразу же после «Дебальцевской операции». Украинское общество требовало побед или возмездия, и для них придумали так называемый «прыжок жабы». На полном серьезе, украинские военные рассказывали о том, как продвигаясь на метр в сутки, они рано или поздно дойдут и до Донецка, а потом и до «столицы кровавого Мордора».

Но, фактически, в последние годы, война на Донбассе - позиционная, со всеми ее признаками - фантастическими оборонительными сооружениями при полной неподвижности линии фронта. В одном из самых проблемных мест фронта, под поселком Коминтерново, журналист КП сутки не поднимался на поверхность - все позиции давным-давно под землей, предполье заминировано в три слоя, и никакими «прыжками жабы» или налетами диверсионных групп их не взять.

* - (укр.) Победа

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

109
Источник
Похожие новости
27 декабря 2018, 16:39
«Ситуация на рынке стабильная»: в Минтруде опровергли сообщения СМИ о массовых сокращениях в начале 2019 года
26 декабря 2018, 19:39
Порошенко передаст резиденцию Януковича Константинопольскому патриархату вместе с монастырями
27 декабря 2018, 18:24
В «серой зоне» Донбасса увидели призрак Перемоги*

27 декабря 2018, 13:24
Памятка в документе: какие изменения предлагает внести МВД в паспорт гражданина РФ
27 декабря 2018, 00:24
Скидки, штрафы и новая форма: глава ГИБДД Черников рассказал об итогах года и планах на будущее
27 декабря 2018, 02:09
«Если бы на Донбассе воевали чеченцы, результат был бы мгновенным»: в республике ответили на статью Times
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные корабли – хакеры
26 декабря 2018, 11:39
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущих из-под Горловки военных
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.