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Европейцы подозревают нашу страну в новых грехах

В последнее время антироссийские заявления со стороны европейских государств стали появляться с завидной постоянностью. Судя по всему, Европа готова обвинить наше государство во всех бедах. Теперь к общей вакханалии вокруг мифической агрессивности России присоединились болгары. Там заявили, что граждане РФ могут быть причастны к серии взрывов на заводах и складах в этом государстве.



На данный момент болгарская прокуратура подозревает в злостном нарушении законодательства и подрывной деятельности шестерых наших сограждан. В Софии заявили, что за минувшее десятилетие болгарские склады и заводы существенно пострадали от неуловимых подрывников.

Атака преступников была в основном направлена на военные склады и объекты, которые занимаются обезвреживанием взрывчатых веществ, а также производством вооружения и боевых припасов, сообщает РИА "Новости".

После долгих расследований и тщательного анализа каждого инцидента профильные болгарские эксперты пришли к выводу, что в некоторых делах есть некие сходства, которые дают право предположить, что исполнителями были одни и те же люди.

В итоге было объявлено, что шестерых россиян подозревают в подрывах, более того, трое из них также обвиняются в покушении на бизнесмена из Болгарии Эмилиана Гебрева, которого многие называют крупнейшим торговцем оружия.