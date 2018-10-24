В серии посылок бомб в США обязательно найдут русский след - Ордуханян

Содом и Гоморра, которые американцы принесли на Ближний Восток, по всей видимости, возвращаются им бумерангом. Как заявил, комментируя ситуацию со «взрывными» посылками в Штатах политолог-американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, ситуация в США становится непредсказуема и нестабильна.

В комментарии Царьграду эксперт отметил, что нынешнее американское общество накалено и разобщено. Виною тому может быть раскол в политическом истеблишменте.

Та антироссийская ярость, которую они возвели в культ, фактически уничтожает когда-то процветавшее государство.

«Пока еще мощная экономика не позволяет говорить о каких-то серьезных проблемах, но то, что мы сейчас видим, это симптомы действительно очень большой и очень опасной болезни. Америка становится нестабильна и непредсказуема. И можно не сомневаться, что при расследовании серии посылок обязательно будет найден какой-то русский след. Или же найдут все что угодно. Это тоже показатель того, с кем мы имеем дело», - посетовал политолог.

Напомним, что сегодня стало известно о взрывных устройствах, посланных в офис экс-президента Барака Обамы, в дом Хиллари Клинтон и Билла Клинтона, миллиардера Джорджа Сороса, а возможно, и еще некоторых лиц.

Ордуханян отметил, что показательным является и то, что бомбы были отправлены Клинтон.

«Думаю, что это очень необычно, и сам факт того, что это происходит таким образом, уже очень характерно. Это показатель состояния дел в самой Америке. Причина — та политика, которую сегодня проводят США и - под кураторством Хилари Клинтон - проводили последние 10 лет», - заявил он.