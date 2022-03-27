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В Сербии сообщили, в каких секторах снизится экспорт для России

27 марта 2022, 10:15  •  168 • В мире
В Хозяйственной палате Сербии уточнили, что объёмы экспорта в нашу страну снижаются на фоне неопределённости из-за санкций.
В Сербии сообщили, что в Россию снизились поставки товаров. Причём речь идёт не о желании Белграда ограничить поставку продукции, а связано с рисками в отношении поставляемых грузов. Как пояснил помощник директора Хозяйственной палаты Сербии Боян Станич, значительное число поставщиков из-за политической неопределённости решили снизить производство продукции для рынка России.
Во многом сербские поставщики опасаются логистических сложностей - увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов.
По словам Станича, снижение экспорта наблюдается в секторах текстильной продукции, химпродукции и автопокрышек. Вероятно, возможны сложности с поставкой продуктов питания.
При этом, напомнил он РИА Новости, общий объём экспорта в Россию в прошлом году составил 840,3 миллиона евро, что на 5% больше объёма 2020 года, который составил 800,2 миллиона.

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