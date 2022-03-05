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В Сербии прошёл митинг в защиту русских на Украине: Поддержали Россию и Белоруссию
05 марта 2022, 02:15 • 114 • Политика
В Белграде прошёл массовый митинг в поддержку спецоперации на Украине, которую Россия проводит вместе с Белоруссией.
В столице Сербии прошла масштабная акция в поддержку спецоперации России и Белоруссии на территории Украины.
Митинг состоялся в Белграде в пятницу, 4 марта.
По данным Царьграда, в митинге приняло участие несколько тысяч человек. Жители Белграда вышли на улицы, чтобы поддержать усилия двух стран по защите русского населения Украины. Демонстранты кричали: "Сербия, Россия, с нами Бог!"
Один из участников демонстрации предоставил Царьграду уникальные фото и видео с марша.
На фото видно, как участники митинга несут флаги России, Белоруссии, Сербии, скандируют лозунги в поддержку. У участников акции также заметны флаги Российской империи. Некоторые участники несут изображения с буквой Z, которая стала одним из опознавательных знаков спецоперации России.
Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации.
Все фото: Царьград
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