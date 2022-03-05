В Сербии прошёл митинг в защиту русских на Украине: Поддержали Россию и Белоруссию

В Белграде прошёл массовый митинг в поддержку спецоперации на Украине, которую Россия проводит вместе с Белоруссией.

В столице Сербии прошла масштабная акция в поддержку спецоперации России и Белоруссии на территории Украины.

Митинг состоялся в Белграде в пятницу, 4 марта.

По данным Царьграда, в митинге приняло участие несколько тысяч человек. Жители Белграда вышли на улицы, чтобы поддержать усилия двух стран по защите русского населения Украины. Демонстранты кричали: "Сербия, Россия, с нами Бог!"

Один из участников демонстрации предоставил Царьграду уникальные фото и видео с марша.

На фото видно, как участники митинга несут флаги России, Белоруссии, Сербии, скандируют лозунги в поддержку. У участников акции также заметны флаги Российской империи. Некоторые участники несут изображения с буквой Z, которая стала одним из опознавательных знаков спецоперации России.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации.

Все фото: Царьград