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В Сербии отметили годовщину убийства своего народа
25 марта 2018, 20:54 • 60 • В мире
Жертв варварских бомбардировок страны силами НАТО в 1999 году вспоминали сегодня в Сербии
"24 марта мы отмечаем убийство нашего народа". Именно так президент Сербии Александр Вучич обозначил смысл траурных мероприятий, которые прошли сегодня в этой стране. В их ходе сербы почтили память 2,5 тысяч жертв бомбардировок, которыми НАТО больше двух месяцев терзала живую тогда ещё Югославию.
"Простим, если сможем, не забудем, пока живы"
А так звучал главный лозунг акции, главное мероприятие которой состоялось в небольшом шахтёрском городке Алексинац, который одним из первых угодил под натовские бомбы, хотя в нём не было ни одного военного объекта.
Это, кстати, не исключение, а норма для тех действий НАТО. Хотя официально было объявлено, что западный альянс таким образом вступается за косовских сербов и карает югославскую армию за неизбирательное применение насилия, на деле бомбовые удары приходились прежде всего на объекты гражданской инфраструктуры страны.
По имеющимся данным, всего было разрушено или повреждено 57% нефтехранилищ, 2 нефтеперерабатывающих комбината, 14 крупных промышленных объектов, 50 мостов, 89 фабрик и заводов, 120 объектов энергетики, 14 аэродромов. А также – напомним, это те же, кто сегодня криком воет об "обстрелах госпиталей" в террористических анклавах Сербии! - 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 18 детских садов, 9 зданий университетских факультетов и 4 общежития, 35 церквей, 29 монастырей.
И это – не случайность, не ошибка. По собственным же официальным данным, авиация НАТО в 90% случаев использовала управляемые бомбы и ракеты. То есть по школам, больницам и церквям Запад палил целенаправленно, из гуманных соображений!
И да, можно вспомнить и про крики об использовании химического оружия: в результате действий НАТО в воздух попали ядовитые испарения от горящих нефтекомбинатов, а также – внимание! - от химических производств, по которым удары были произведены вообще впервые в истории. Даже гитлеровские фашисты на это не пошли. Но НАТО, как известно, крайне демократическая организация, ей можно…
В десятках случаев натовцы применяли боеприпасы с обеднённым ураном. В результате этого в нескольких случаях произошло радиоактивное заражение местности с результатом в виде гибели людей и вспышек раковых и наследственных заболеваний.
А всего мощность всех бомб и ракет в тротиловом эквиваленте, сброшенных на Югославию, равнозначна 170 атомным бомбам, которой была уничтожена Хиросима.
НАТОвские войска на мосту через реку Дрина в Сербии. Фото: www.globallookpress.com
Не цифры, а имена. И память
Но это – ужасные, но всё же цифры. Но в нынешней Сербии восстановлены имена всех погибших и пропавших без вести.
Напомнить – это было необходимо. Ибо никто из западных дипломатов не приехал на траурную церемонию. Для них, как и тогда, сербы сами виноваты в своей трагедии, НАТО защищал высшие ценности – кстати, без всякого согласия ООН, мандата от международного сообщества альянс на агрессию не имел. То есть даже для тогдашней ручной западной ООН повод для бомбардировок представлялся незначительным и неубедительным.
Но тогда закусившему удила коллективному Западу всё казалось близким, всё – возможным! Так что когда сегодня директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков ядовито проходится по "западной солидарности", он, конечно, прекрасно понимает её истинные границы. Напомним его слова на недавнем брифинге в МИД с иностранными послами:
Никогда, конечно, такой солидарности высказано не будет. Ибо для Запада как раз не имена, а цифры имеют значение. И собственные интересы.
И ради них он разбомбит кого угодно. И только страх ответного уничтожения может его остановить.
Покровский Александр
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