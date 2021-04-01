В Сербии отказались вводить санкции против России

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Давление Брюсселя не заставило Белград передумать

Не все в Европе поддержали решение об ограничениях в отношении нашей страны.Сербия не будет вводить санкции против России, заявил премьер Александр Вучич.

И давление Брюсселя не заставит Белград передумать. Там сохранят прежнюю позицию и не станут "портить отношения с Россией", передает газета "Вечерне новости" слова главы правительства.

Сербия тоже попадала под рестрикции и на себе испытала, что это непросто. К тому же ограничительные меры далеко не лучший интрумент в политике, отметил Вучич, передает телеканал "360".



Два дня назад в Евросоюзе сообщили о присоединении страны общего с Сербией региона к решению о введении антироссийских санкций. Это Черногория, Северная Македония и Албания (все три имеют статус кандидатов на членство в ЕС), а также Украина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Такую позицию в ЕС приветствуют.

Брюссель продолжит давление на Белград. Но не станет его усиливать, сообщил аналитик Драгомир Анджелкович.

На Западе осознают, что у Сербии есть проблема, которой нет в других странах региона, – Косово. Белград не будет вводить санкции против Москвы, так как ему необходима поддержка России, чтобы защитить свою территориальную целостность, пояснил эксперт.

Присоедение к рестрикциям сделело бы Сербию предательницей. Она лишилась бы страны-союзницы, которая мешает вступлению "Косово" в ООН, добавил Анджелкович в комментарии "Вечерне новости".

Не так давно глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС должен наказать Россию за "дело Навального, кибератаки, дезинформацию". И заявил, что вступающие в силу санкции помогут "загнать Россию назад",