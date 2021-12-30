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В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"

30 декабря 2021, 00:10  •  71 • Политика
В Сербии прошел митинг сторонников России у посольства Украины.
В Telegram-канале KurLife опубликовано видео с митинга в Сербии перед посольством Украины.
А братья сербы, как всегда, идут против мировых политических тенденций и вопреки моде на русофобию. В Белграде у посольства Украины они устроили акцию против прославления нацизма
- подписали видео с акции авторы.
Участники мероприятия держат в руках плакаты: "Руки прочь от памятников освободителям, не троньте русский язык!"
Также участники митинга скандируют: "Крым - это Россия. Косово - это Сербия"
"Живели!", - добавили авторы.

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