В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"

В Сербии прошел митинг сторонников России у посольства Украины.

В Telegram-канале KurLife опубликовано видео с митинга в Сербии перед посольством Украины.

А братья сербы, как всегда, идут против мировых политических тенденций и вопреки моде на русофобию. В Белграде у посольства Украины они устроили акцию против прославления нацизма

- подписали видео с акции авторы.

Участники мероприятия держат в руках плакаты: "Руки прочь от памятников освободителям, не троньте русский язык!"

Также участники митинга скандируют: "Крым - это Россия. Косово - это Сербия"

"Живели!", - добавили авторы.