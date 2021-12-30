|
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
30 декабря 2021, 00:10 • 71 • Политика
В Сербии прошел митинг сторонников России у посольства Украины.
В Telegram-канале KurLife опубликовано видео с митинга в Сербии перед посольством Украины.
- подписали видео с акции авторы.
Участники мероприятия держат в руках плакаты: "Руки прочь от памятников освободителям, не троньте русский язык!"
Также участники митинга скандируют: "Крым - это Россия. Косово - это Сербия"
"Живели!", - добавили авторы.
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2021, 08:20
|
28 декабря 2021, 04:25
|
25 декабря 2021, 08:10
|
26 декабря 2021, 01:05
|
28 декабря 2021, 17:50
|
26 декабря 2021, 05:10
|
28 декабря 2021, 08:30