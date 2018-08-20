В сентябре в регионах пройдут местные выборы. Зачем на них идти?

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9 сентября в 80 субъектах РФ пройдут выборы в местные и региональные органы власти. Объясняем, какое они имеют значение и почему пренебрегать этими выборами нельзя. Итак, зачем нужно голосовать?

Дмитрий Трунов