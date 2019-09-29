Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин «помогает» олигархам. Вторая волна олигархов уходит в небытие
Зеленский бы УМЕР ОТ СТРАХА рядом с Лавровым! Ковтун В ШОКЕ от аргументов Соловь...
Грету Тунберг изобрели злонамеренные взрослые. Изобрели как инструмент
«Пострадавшим будет легче взыскивать ущерб»: в МЧС опровергли запрет курения на ...
Главная / Украина

В сенате США потребовали от Помпео объяснить отставку посла на Украине

29 сентября 2019, 17:54  •  65 • Украина
Сенатор США от партии демократов Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему Госдеп сменил американского посла на Украине Мари Йованович.
 
Reuters
 

Соответствующее письмо конгрессмен направил Помпео, пишет The Hill.

«Почему посла США на Украине отозвали в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?» — спросил Менендес.

Ранее из опубликованной Белым домом стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стало известно, что американский лидер был недоволен Мари Йованович.

Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Она покинула пост одновременно с окончанием полномочий бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
29 сентября 2019, 14:39
«Кардинальное изменение баланса сил»: почему на Украине заговорили о «развороте» Запада в сторону России
28 сентября 2019, 19:09
Гончарук заявил о восстановлении доверия к Украине в мире
29 сентября 2019, 11:24
Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире
29 сентября 2019, 17:54
В сенате США потребовали от Помпео объяснить отставку посла на Украине
29 сентября 2019, 12:54
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
28 сентября 2019, 16:09
К решению банковской проблемы Тирасполя подключились международные эксперты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
23 сентября 2019, 15:39
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
25 сентября 2019, 19:54
Опять этот ужасный русский спецназ!
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
24 сентября 2019, 14:39
Американская писательница раскрыла "самый неловкий секрет" о трагедии с малайзийским "Боингом"
23 сентября 2019, 15:54
"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальное интервью" именно сейчас
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.