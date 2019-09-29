В сенате США потребовали от Помпео объяснить отставку посла на Украине

Сенатор США от партии демократов Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему Госдеп сменил американского посла на Украине Мари Йованович.

Соответствующее письмо конгрессмен направил Помпео, пишет The Hill.

«Почему посла США на Украине отозвали в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?» — спросил Менендес.

Ранее из опубликованной Белым домом стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стало известно, что американский лидер был недоволен Мари Йованович.

Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Она покинула пост одновременно с окончанием полномочий бывшего украинского президента Петра Порошенко.