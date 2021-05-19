В Сенате США назвали Байдена пособником Путина

Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP v/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com

Представителям конкурирующей партии не понравились обсуждения возможных послаблений "Северному потоку - 2"

В американском Сенате жестко раскритиковали Джо Байдена за отмену санкций. Крайнее недовольство выразили республиканцы.

Представителям конкурирующей партии не понравились обсуждения возможных послаблений "Северному потоку – 2". Они даже назвали команду нового президента США наиболее пророссийской из всех, что были до этого.

Мало того, один из республиканцев четко дал понять, что глава Белого дома – пособник российского лидера. "Вопреки законам США Байден активно помогает Путину в строительстве его трубопровода", – написал в "Твиттер" сенатор Тед Круз.

Его слова вызвали широкое обсуждение в соцсети. Одни согласились с таким мнением , другие выразили собственную точку зрения.

"В реальных новостях, связанных с Россией, говорилось, что Трамп вступил в сговор с Россией, и все это задокументировано в отчете Мюллера", его администрация – "самая пророссийская в современной эпохе" "США не должны использовать свою силу для запугивания конкурентов", "Сейчас речь идет больше о Германии, чем о России, о чем свидетельствует опубликованная вами история",

– отметили пользователи. А кто-то даже возмутился: "Значит, у нас не может быть краеугольного трубопровода, но деньги наших налогоплательщиков используются, чтобы помочь Путину?".

Ранее некоторые американские СМИ заявили, что Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока – 2 ". И пояснили, что это необходимо, чтобы наладить взаимоотношения США с Германией.

В издании Axios появилась статься, в которой сообщается о намерениях Госдепартамента направить в Конгресс новый санкционный список. В нем не окажется компании, которая отвечает за строительство "Северного потока", напоминает "Пятый канал".